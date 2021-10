Focos de peste suína clássica foi registrada no Ceará - Agência Brasil

Publicado 13/10/2021 16:53 | Atualizado 13/10/2021 16:55

Fortaleza - Um Foco de Peste Suína Clássica (PSC) foi constatado no município de Marco, no Litoral Norte do Ceará. A informação foi confirmada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Até o momento, nove casos já foram confirmados.



A propriedade foi interditada pelo serviço veterinário estadual, representado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri). Segundo o O Mapa, humanos estão livres de contrair a doença, não representando impacto na saúde pública.



Conhecida também como febre suína ou cólera dos porcos, a Peste Suína Clássica é uma doença viral e altamente contagiosa que afeta suínos e javalis.



Conforme prevê a estratégia para erradicação de focos de PSC, será realizada a eutanásia dos suínos envolvidos e a limpeza e desinfecção na propriedade.



A última ocorrência da doença no estafo do Ceará havia sido encerrada em outubro de 2019.