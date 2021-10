Mulher está internada no Hospital de Base, em Brasília - Divulgação/IGESDF

Mulher está internada no Hospital de Base, em BrasíliaDivulgação/IGESDF

Publicado 13/10/2021 15:43 | Atualizado 13/10/2021 15:47

Brasília - A Polícia Civil do Distrito Federal está investigando o caso de uma mulher que matou com as próprias mãos e asfixiou um filho recém-nascido. Ela foi presa ontem (11), e em depoimento, confessou o crime.



Segundo informações do portal Metrópoles, ela afirmou que não sabe quem é o pai da criança, e que não tinha intenção de criar o filho. "Ela alegou que o menino nasceu com vida e o asfixiou com as próprias mãos, logo após dar a luz no banheiro", disse o delegado Maurício Iacozzilli.

A mulher, uma diarista de 41 anos, teve a criança em casa. Segundo relato de uma filha de 21 anos, ela arrancou o cordão umbilical e depois do crime, jogou o corpo no lixo. O Corpo de Bombeiros foi chamado após ela apresentar um quadro de hemorragia. No hospital, a polícia foi chamada.



Com a piora no estado de saúde, a mulher foi transferida para o Hospital de Base. Em razão da frieza com o relato dos fatos, os investigadores pediram que a mulher seja submetido a um exame psiquiátrico. Os testes devem ocorrer assim que ela receber alta médica.