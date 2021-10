Lula - Reprodução Redes Sociais

LulaReprodução Redes Sociais

Publicado 14/10/2021 14:15 | Atualizado 14/10/2021 14:16

Brasília - O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) concedeu uma entrevista nesta quinta-feira (14) para a Rádio Grande FM, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e insinuou que Ciro Gomes teve seu cérebro afetado pela covid-19.

"Eu não vou falar do Ciro. O que ele fez ontem foi tão banal, foi tão grosseiro, que às vezes eu fico pensando, como Jesus Cristo na cruz dizia: ‘Pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem’. Eu às vezes fico pensando, não sei se o Ciro teve Covid ou não, mas me disseram que quem tem Covid tem problemas de sequelas, alguns têm problema no cérebro, de esquecimento, eu não sei. Mas não é possível que um homem que pleiteia a Presidência da República possa falar as baixarias que ele falou ontem", opinou Lula.

O petista afirmou, ainda, que lamenta "profundamente" que a situação esteja dessa maneira e avisou seu ex-ministro que "quem planta vento colhe tempestade".

A declaração ocorre após Ciro Gomes alegar que Lula "conspirou" para o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. "Na vida, nunca menti. Mas errei algumas vezes. Uma delas [foi] quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela Presidência. Claro que estou falando de você, Dilma".