Grupo Blue Educação de Brasília realiza M&A com escola de excelência em RecifeImagem Internet

Publicado 14/10/2021 12:05

Descobrir e desbravar novos campos para a educação de crianças e adolescentes, esse é o objetivo do Grupo Blue Educação. Atuando na capital do país há 18 anos, a holding educacional é detentora da Blue School e da Rede de Colégios Objetivo DF, somando aproximadamente 7 mil alunos. O grupo adquiriu a Escola Conecta, em Recife, do casal de empresários Sandra e Janguiê Diniz, fundadores do Grupo Ser Educacional, referência na região Nordeste. Com 7000 m² e localizada no bairro nobre de Madalena, a instituição de ensino tem turmas desde a Educação Infantil à 3ª série do Ensino Médio.



A escola trabalha com metodologias ativas baseadas em projetos, plataformas adaptativas e aprendizado prático. Com aulas em período integral, a instituição utiliza estratégias diversificadas para atender às diferentes necessidades apresentadas pelos alunos, com base nos pilares da educação estabelecidos pela BNCC e pela UNESCO. Incentiva, além do mais, a prática de esportes com aulas de capoeira, judô, ginástica, vôlei, futsal e basquete.



“A Escola Conecta passará a contar com o programa bilíngue Blue School já desenvolvido nas escolas da rede. O programa, além de ter ensino em português e inglês, tem como missão formar alunos autônomos, globalizados e empreendedores, sendo capazes de contribuir para um mundo melhor”, explica Hiago Vercino, Co-Fundador do Grupo Blue Educação.



O novo Ensino Médio, obrigatório a partir de 2022, já é uma realidade na Escola Conecta com o itinerário tecnológico, alinhado com à BNCC.



O espaço



Localizada no Bairro Madalena, Zona Oeste de Recife, a Escola Conecta possui ambientes para desenvolver diversas habilidades dos seus alunos. O Maker Space é um local onde os alunos contam com ferramentas e materiais de marcenaria, além de uma impressora 3D para criar projetos. O novo espaço Blue Maker será voltado para que os alunos possam vivenciar experiências de programação e robótica.



A escola conta, também, com Laboratório Multidisciplinar em que os alunos vêem na prática as teorias das ciências da natureza, através de microscópios, maquetes e diversos aparelhos eletrônicos. Além disso, para comprovar que a ciência está no dia a dia dos alunos, a escola disponibiliza uma cozinha experimental.

Formando alunos globalizados, a Conecta dispõe de uma Sala Fórum, em formato de anfiteatro, onde alunos e professores realizam debates, entrevistas e dinâmicas em grupo.



O projeto pedagógico da Escola Conecta, agora do grupo Blue Educação, é voltado para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, linguísticas, cognitivas, tecnológicas e empreendedoras, e abrirá as matrículas no dia 18 de outubro.