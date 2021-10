Bolsonaro diz que torce para Congresso derrubar veto a distribuição de absorventes - Reprodução

Bolsonaro diz que torce para Congresso derrubar veto a distribuição de absorventesReprodução

Publicado 14/10/2021 21:00

São Paulo - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que torce para que o Congresso Nacional derrube o veto, feito por ele, a distribuição de absorventes. A declaração foi feita durante transmissão ao vivo, na noite desta quinta-feira (14). Assista:

Após admitir pressões, Bolsonaro diz que torce para Congresso derrubar veto a distribuição de absorventes.



Crédito: Youtube/ Jair Bolsonaro #Bolsonaro #ODia pic.twitter.com/K6kXsIDYn5 — Jornal O Dia (@jornalodia) October 14, 2021

A fala de Bolsonaro é feita após o presidente ser acusado de não dar a devida atenção às necessidades de meninas e mulheres sem condições de comprarem absorventes menstruais. O tema virou uma grande polêmica nos últimos dias, depois que Bolsonaro vetou na semana passada trechos da nova lei que previa a oferta gratuita de absorventes e outros cuidados básicos de saúde menstrual, desgastando a imagem do chefe do Executivo.

Em meio à polêmica, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), classificou o veto como "candidatíssimo a ser derrubado" pelos parlamentares. Ele também usou as redes sociais para comentar o caso. Pacheco afirmou que o Congresso está pronto para contribuir com o governo "nas soluções de cunho fiscal", já que este foi o motivo alegado por Bolsonaro para vetar a proposta.

"Considero desde já que esse veto é candidatíssimo a ser derrubado", disse, lembrando que, quando o projeto chegou à Casa, foi pautado com rapidez.

"São impressionantes as histórias de proteção com papel de jornal e miolo de pão por adolescentes e mulheres", escreveu.