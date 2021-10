Nova tempestade de poeira é avistada no interior de São Paulo - Montagem iG / Reprodução Twitter

São Paulo - Uma nova nuvem de poeira foi registrada na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira (14). Moradores da região publicaram o acontecimento nas redes sociais e mostraram o céu coberto pelo fenômeno.



O 'evento climático' é provocado pelo tempo seco e falta de chuvas, que fazem com que os detritos do solo sejam levados pelo vento e se agreguem às nuvens. O avanço da produção agrícola associado à redução das áreas de matas também contribuem para potencializar o efeito, já que elas poderiam reduzir os impactos.

A seca, a alta temperatura e ventos fortes ajudam a criar a nuvem negra que afeta a saúde dos moradores da região, mas também intensifica o processo de erosão do solo, que pode prejudicar o agronegócio.

Moradores já haviam se assustado com o fenômeno, que atingiu o interior de São Paulo no último dia 1º e deixou ao menos seis vítimas. No início do mês, cidades do interior decretaram situação de emergência e suspenderam as aulas presenciais, como Adamantina (a 573 km de SP), Presidente Prudente (a 556 km de SP), Osvaldo Cruz (a 552 km de SP) e Lucélia (a 567 km de SP).

Nas semanas seguintes, o fenômeno foi registrado em vários outros municípios do estado e em estados como Goiás e Minas Gerais.

A nuvem é conhecida como 'haboob', podendo atingir milhares de metros de altura e até 160 km de largura.

Veja vídeos do fenômeno:

