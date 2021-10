Ministro da Cidadania, João Roma - Reprodução

Ministro da Cidadania, João Roma Reprodução

Publicado 14/10/2021 16:05

Brasília - Em discurso durante a cerimônia de lançamento do programa "Turismo sem drogas", nesta quarta-feira (14), o ministro da Cidadania João Roma, afirmou que mesmo sendo um Estado laico, o Brasil não é ateu.



"O Estado é laico, mas o Estado não é ateu. E esse Estado que hoje conseguiu conquistar sua independência e sua liberdade teve no âmago, na sua essência a motivação de homens e mulheres também movidos pela fé", disse o ministro.

O programa "Turismo sem drogas" foi lançado com o objetivo de combater o uso de drogas ilícitas em ambientes turísticos como hotéis e restaurantes. Entre as ações mapeadas no programa, está a distribuição de adesivos e placas com o nome do movimento.

O projeto é em parceria com a Embratur, os ministérios do Turismo e da Cidadania e Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH).