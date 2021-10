Filha do suspeito entregou um bilhete à polícia escrito: 'Ele tentou matar eu e minha mãe' - Divulgação/PM

Filha do suspeito entregou um bilhete à polícia escrito: 'Ele tentou matar eu e minha mãe'Divulgação/PM

Publicado 14/10/2021 16:10 | Atualizado 14/10/2021 16:16

Uma menina de 18 anos escreve um bilhete de socorro e entrega para a polícia. O motivo seria que o pai da jovem teria tentado matar as filhas e a mãe. O caso foi confirmado em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina, depois que a filha do suspeito entregou um bilhete à polícia escrito: “Ele tentou matar eu e minha mãe”.

O homem foi preso na quarta-feira, 13, suspeito de manter a mulher e duas filhas em cárcere privado em um sítio sob ameaças e agressões em Itapema.

Após uma denúncia, a Polícia Militar foi até a casa da família, no bairro Tabuleiro dos Oliveiras. No local, encontrou o homem de 40 anos, a esposa dele, de 38, e a filha de 18. Durante a abordagem, a garota entregou um pedaço de papel aos agentes, confirmando a situação.

Segundo a PM, o homem teria agredido as duas mulheres e uma outra filha, de 13 anos, que não estava em casa no momento em que os policiais chegaram.

A mãe, a filha mais velha e o pai foram levados à delegacia e, durante o depoimento, elas confirmaram que o homem agredia elas. Ainda de acordo com a Polícia, a mãe também sofreu tentativa de homicídio com um machado.

Durante os dias que passaram no sítio, a mãe das meninas foi agredida com socos e chutes. A filha mais nova tentou defendê-la, mas acabou agredida com um chute nas costelas. Além disso, o homem deixou as três trancadas na residência e ameaçou matar a filha mais velha com uma foice e caso tentassem fugir, seriam atropeladas.

Segundo o depoimento das mulheres, os dois dias que passaram afastados da cidade foi de completo terror. Elas contam que o homem colocou barro no arroz e tentou obrigar que elas comessem. Transtornado, quebrou móveis, ameaçou matar a avó das jovens e atear fogo na casa dela.

O sujeito foi preso em flagrante e levado à Unidade Prisional de Itapema e responde por cárcere privado, lesão corporal e ameaça.