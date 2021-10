O ministro da Saúde Marcelo Queiroga fez o anúncio em suas redes sociais - VAlter Campanato/Agência Brasil

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga fez o anúncio em suas redes sociais VAlter Campanato/Agência Brasil

Publicado 15/10/2021 17:53

Nesta sexta-feira (15), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou em suas redes sociais a redução do intervalo entre a primeira e segunda dose da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca. O prazo, que antes era de 12 semanas, passa a ser de 8 semanas, informou o ministro.



"A partir de agora, o intervalo entre as doses da vacina da AstraZeneca foi reduzido de 12 para 8 semanas. Então, fique atento e não perca o prazo para completar sua imunização. Só assim você garante a máxima proteção contra a Covid19. Vamos voltar à normalidade o mais breve possível!", escreveu Queiroga em seu perfil do Twitter.

A partir de agora, o intervalo entre as doses da vacina da AstraZeneca foi reduzido de 12 para 8 semanas. Então, fique atento e não perca o prazo p/ completar sua imunização. Só assim vc garante a máxima proteção contra a #Covid19. Vamos voltar à normalidade o + breve possível! — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) October 15, 2021 A decisão deve impactar, principalmente, brasileiros na faixa dos 30 anos e jovens acima de 18 que ainda aguardam para receber a segunda dose do imunizante. A decisão deve impactar, principalmente, brasileiros na faixa dos 30 anos e jovens acima de 18 que ainda aguardam para receber a segunda dose do imunizante.

Segundo a pasta da Saúde, mais de 103,7 milhões de brasileiros foram vacinados com duas doses de alguma vacina contra a Covid-19 ou com o imunizante de dose única. De acordo com os dados, 150,7 milhões tomaram ao menos a primeira dose.