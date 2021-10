CPI da Covid redefine último dia de depoimentos na semana que vem - Divulgação

Publicado 15/10/2021 15:58 | Atualizado 15/10/2021 15:59

Brasília - Integrantes da cúpula da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia do Senado mudaram, mais uma vez, a estratégia para os últimos depoimentos a serem tomados antes do término dos trabalhos do colegiado. Em uma sessão remota na manhã desta sexta-feira (15) foram aprovados os requerimentos de convocação do integrante do Conselho Nacional de Saúde (CNS) Nelson Mussolini, além de convites a pessoas que perderam entes queridos para a pandemia.

Mesmo com a troca na escolha de depoentes, a apresentação do voto do relator Renan Calheiros (MDB-AL) está mantida para terça-feira (19) e a votação do parecer, para o dia 20 de outubro.

A ideia é que já na segunda-feira (18) pela manhã Mussolini esclareça se houve algum tipo de pressão ou interferência do governo na decisão tomada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde (Conitec), na semana passada, de adiar a análise de um estudo que poderia condenar o tratamento precoce em pacientes diagnosticados com covid-19.

Na semana passada, como último depoimento técnico, a CPI chegou a anunciar que ouviria o pneumologista Carlos Carvalho, mas a ideia acabou descartada. Segundo o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o relatório de Carvalho ainda não está público para que seja entregue aos senadores, o que justifica a convocação de integrantes da Conitec para abordar a reunião em que o estudo seria analisado.

Ainda na reunião de hoje, mais três pessoas também tiveram requerimentos de convocação aprovados, mas não devem ser chamadas para falar aos senadores. Na lista estão os representantes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Carlos Eduardo Menezes de Rezende; do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Elton da Silva Chaves; e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Luiz Cláudio Lemos Correa, todos membros da Conitec.

Segundo Randolfe Rodrigues (Rede-AP), para encerrar de vez a fase de oitivas no colegiado, parentes de vítimas da pandemia serão ouvidas também na próxima segunda-feira, a partir das 16h. O vice-presidente da CPI avaliou ainda que “a presença delas é uma forma de se dar voz a milhares de outras famílias brasileiras que foram dilaceradas pela covid-19". Os convidados representam as cinco regiões do país. Além destes convidados, devem comparecer ao Senado na próxima segunda-feira um representante da organização não governamental (ONG) Rio de Paz e o taxista Marcio Antônio do Nascimento Silva, que perdeu o filho para a covid-19.