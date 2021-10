Bolsonaro em live de quinta (15/10) - Reprodução

Bolsonaro em live de quinta (15/10)Reprodução

Publicado 15/10/2021 15:21

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) virou assunto nas redes sociais na noite da última quinta-feira (15). O motivo de tanto burburinho foi uma crise de tosse que o Chefe do Executivo brasileiro teve durante sua transmissão ao vivo semanal.

"Até quinta-feira, se Deus quiser."

pic.twitter.com/cbFQAQ7sBv — O MUSEU DA DIREITA HISTÉRICA (@da_museu) October 14, 2021

No início da live, Bolsonaro afirmou estar “com uma gripe”. Apesar disso, ele não usava máscaras, mesmo estando ao lado do intérprete de libras, Fabiano Guimarães Rocha, de 40 anos.

Nas redes sociais, internautas especularam o motivo da tosse do presidente e alguns cogitaram se não era Covid-19. Além disso, alguns internautas sugeriram que ele se trate com o "kit Covid", propagando pelo presidente, mas que não tem comprovação científica.

Em julho, a condição de saúde de Bolsonaro também chamou a atenção após o presidente surgir com uma crise de soluços. Na ocasião, ele foi dignosticado com uma obstrução intestinal e foi internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. De acordo com o boletim médico, o problema foi decorrente da facada que Bolsonaro levou durante a campanha presidencial de 2018.

Confira a repercussão: