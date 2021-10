"Cada vez mais nós sabemos o que devemos fazer. Para onde devemos direcionar as nossas forças. Quantas vezes eu choro sozinho no banheiro em casa", disse o chefe do Executivo - AFP

Publicado 15/10/2021 09:57 | Atualizado 15/10/2021 10:03

O presidente Jair Bolsonaro disse, na noite desta quinta-feira, 15, em encontro realizado por uma igreja evangélica, que chora "sozinho no banheiro" de sua casa ao pensar no risco que alguma decisão “mal tomada” possa trazer às pessoas.



"Cada vez mais nós sabemos o que devemos fazer. Para onde devemos direcionar as nossas forças. Quantas vezes eu choro sozinho no banheiro em casa. Minha esposa (Michelle Bolsonaro) nunca viu. Ela acha que eu sou o machão dos machões. Em partes eu acho que ela tem razão até aqui", disse o Presidente da República.

"O que me faz agir dessa maneira? Eu não sou mais um deputado. Com todo respeito ao deputado. Se ele errar um voto, pode não influenciar em nada. Um voto em 513. Mas uma decisão minha mal tomada, muita gente sofre. Mexe na bolsa, no dólar, no preço do combustível", continuou.



O chefe do Executivo tem sido fortemente criticado pelo veto ao Projeto de Lei que previa a distribuição gratuita de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade financeira.



O preço da gasolina e a alta dos alimentos também colocam o mandatário contra a parede. Sobre o combustível, ele disse durante o evento: "Eu não mando na Petrobras. Agora, toda vez que aumenta o combustível, a culpa cai para mim, pô".