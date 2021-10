Ao todo, foram aplicadas 150.179.756 doses da vacina contra covid-19, segundo o Ministério da Saúde - Agência Brasil

Ao todo, foram aplicadas 150.179.756 doses da vacina contra covid-19, segundo o Ministério da SaúdeAgência Brasil

Publicado 15/10/2021 08:44 | Atualizado 15/10/2021 09:24

Brasília - O Ministério da Saúde anunciou na noite desta quinta-feira, 14, que o Brasil alcançou a marca de 150 milhões de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19. Ao todo, foram aplicadas 150.179.756 doses, de acordo com o balanço mais recente da pasta.



O número representa cerca de 93% dos 160 milhões de brasileiros que fazem parte do público-alvo da campanha, a partir dos 12 anos de idade.



Já o ciclo vacinal completo com duas doses ou dose única da vacina da Janssen está se aproximando de 62% do público-alvo, segundo a pasta. São 100.632.085 doses aplicadas até agora.



Somando primeira e segunda doses, além da dose única, foram aplicadas, até agora, um total de 250.811.841 vacinas. O Ministério da Saúde informa ainda que 310.498.347 doses já foram distribuídas aos estados.

"Temos um cenário epidemiológico mais tranquilo, nós temos uma campanha de vacinação que é uma das principais do mundo. A vacinação reduziu de maneira marcante o número de internações hospitalares, óbitos. Não há dúvida a respeito disso", disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.



Mortes por covid-19

De acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta quinta-feira, o Brasil registrou 525 óbitos causados pelo coronavírus nas últimas 24 horas. Com os registros, o país acumula 602.099 vidas perdidas para a doença.

O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 estados e do Distrito Federal, mostrou ainda 14.288 novos casos de covid-19 em 24 horas, com um total de 21.612.237 registros desde o início da pandemia.

Cenário 'estável'

O InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira, aponta que o cenário brasileiro é considerado estável para os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) , mesmo com sinal de crescimento leve nas tendências de longo prazo - últimas seis semanas - e de curto prazo - últimas três semanas.

O sinal de crescimento leve está presente em todas as faixas etárias de 30 a 69 anos de idade, no entanto, esse índice está fixado em patamar elevado apenas no caso das crianças.



Na população adulta, indivíduos com mais de 20 anos de idade, a covid-19 ainda é predominante nos casos de SRAG.

"Finalmente, em função do avanço da cobertura vacinal de primeira e segunda dose entre adultos e jovens adultos, é de fundamental importância acompanhar a evolução de casos entre a população de crianças e adolescentes, bem como nos mais idosos, para um acompanhamento da tendência e nível de transmissão comunitária", alertou o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe.

*Com informações da Agência Brasil