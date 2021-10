Novo medicamento pode ajudar a reduzir danos causados pela covid-19 - Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Publicado 15/10/2021 21:11

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) revelou, nesta quinta-feira (15), que está em “diálogo avançado” com a farmacêutica americana MSD (Merck Sharp e Dohme). Duas semanas atrás, a empresa anunciou um medicamento oral, batizado de molnupiravir , capaz de reduzir em cerca de 50% a chance de pacientes acometidos com a Covid-19 serem hospitalizados ou virem a óbito.



Segundo a Fiocruz, as conversas visam definir "a melhor forma de acesso à população brasileira e um modelo de cooperação técnica". Desse modo, as negociações incluem a possibilidade de estudos futuros para avaliar o antiviral no enfrentamento de outras infecções virais, como dengue e chikungunya.





Estudos com Molnupiravir

Em nota, a Fiocruz também atualizou a situação dos dois estudos em andamento com o molnupiravir. O primeiro é um estudo clínico global multicêntrico, duplo-cego, randomizado, controlado por placebo (MK-4482-002).



Ele tinha previsão de conclusão em novembro, mas o recrutamento foi interrompido no último dia 1º por recomendação de um Comitê de Monitoramento de Dados independente, já que a análise interina demonstrou que o remédio reduz em aproximadamente 50% o risco de hospitalização ou morte dos pacientes. Assim, ele demonstrou eficácia consistente nas variantes virais Gama, Delta e Mu.

Já o segundo estudo (MK-4482-013), recém-iniciado, avalia o uso de molnupiravir como profilaxia pós-exposição. Nesse caso, o objetivo é evitar a transmissão da Covid-19 entre pessoas expostas ao vírus.