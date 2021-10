Brasil registra 483 mortes e 11.250 casos nas últimas 24 horas - Reprodução

Publicado 16/10/2021 18:13

O Brasil registrou 483 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 603.152 vidas perdidas para a doença. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) neste sábado, 16.



Nas últimas 24 horas, 11.250 novos casos positivos para o novo coronavírus (Sars-Cov-2) foram registrados no Brasil. Ao todo, 21.638.726 brasileiros já foram infectados pelo vírus.

Neste sábado, o país registrou média móvel de óbitos de 332; na sexta, essa taxa era de 321. Já a média móvel de casos está em 10.221.

Em relação aos casos confirmados da doença, São Paulo lidera com mais de 4,3 milhões de casos. Minas Gerais, com 2,1 milhões, e Paraná, com 1,5 milhão de casos, também aparecem na sequência. O estado com menos casos de covid-19 é o Acre (88.001), seguido por Amapá (123.226) e Roraima (126.300).



O vacinômetro do Ministério da Saúde aponta para 250.463.178 doses aplicadas em todo país.