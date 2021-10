A embarcação tinha 21 tripulantes e 14 foram resgatados - Reprodução

A embarcação tinha 21 tripulantes e 14 foram resgatadosReprodução

Publicado 16/10/2021 12:07 | Atualizado 16/10/2021 12:22

Cinco corpos foram encontrados neste sábado, 16, após o naufrágio de um barco-hotel no Rio Paraguai, durante o vendaval que atingiu a cidade de Corumbá, no Pantanal. Com isso, o total de vítimas sobe para seis. Os corpos foram localizados por equipes do Corpo de Bombeiros de Corumbá, que fica a 415 km de Campo Grande. Outras 14 pessoas foram resgatadas com vida.

Das seis vítimas encontradas, duas foram identificadas. Fernando Gomes e Geraldo Alves eram passageiros do barco que naufragou durante vendaval que aconteceu nesta sexta-feira, 15. A embarcação tinha 21 pessoas - uma delas permanece desaparecida e as buscas continuam para localizá-la. Os ventos chegavam a cerca 45 km/h no momento do acidente, segundo a Marinha. As informações são do portal G1.

A procura foi intensificada na manhã deste sábado, com participação da Marina e de oficiais da cidade. Pelo menos 12 mergulhadores e especialistas na área foram enviados de Campo Grande para a região.



A contratação do modelo da embarcação, comumente usado para lazer, normalmente é feita direto com o dono, ou um piloteiro, então os dados de quem está embarcando não costumam ser repassados à Marinha. Por isso, a identificação dos desaparecidos e de quem fazia parte da tripulação está sendo mais difícil.