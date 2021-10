Equipe do Corpo de Bombeiros trabalha no resgate após desabamento de imóvel em Paraisópolis - Divulgação/Bombeiros São Paulo

Publicado 16/10/2021 21:35

O desabamento de um sobrado em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, deixou uma pessoa morta e pelo menos três feridas neste sábado, 16. As informações, até o momento, são de que três vítimas foram retiradas debaixo dos escombros, duas delas antes de os bombeiros chegarem ao local. Essas, não sofreram ferimentos graves.

Segundo a corporação, a vítima foi localizada pelo toque do telefone celular, por volta das 21h. "Agradecemos as emissoras pela colaboração, as equipes conseguiram ouvir o telefone de uma possível vítima no local. Ainda não foi localizado, mas foi possível identificar o som do telefone", escreveu o Corpo de Bombeiros.







O acidente ocorreu na Rua Itajubaquara, por volta das 17h46. Também estão no local equipes da Polícia Militar e da Defesa Civil. Ao todo, 50 bombeiros, 15 viaturas e um cachorro estão atuando no local. Cerca de seis a oito casas ao redor também foram atingidas pelo desabamento, que ainda terá a causa investigada.