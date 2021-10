Procurador-geral da República, Augusto Aras - Roque de Sá/Agência Senado

Procurador-geral da República, Augusto ArasRoque de Sá/Agência Senado

Publicado 16/10/2021 21:55

O Procurador-Geral da República (PGR), Augusto Aras, afirmou em entrevista durante o Canal Livre que o presidente Jair Bolsonaro não o convidou para ser ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), na vaga de André Mendonça, ex-AGU (Advogado-Geral da União). Segundo Aras, ele "não se candidatou à vaga no STF", mas ressaltou: "até o momento".

“Quem quer ser ministro do Supremo não pode ser PGR e vice-versa. O cargo de procurador-geral da República é extremamente conflituoso”, afirmou Aras no trecho antecipado pelo Canal Livre.

Aras é o convidado do programa que será exibido neste domingo, 17, às 20h no BandNews TV e às 23h30 na Band. Ele foi ventilado ao cargo após a indicação de André Mendonça empacar na CCJ do Senado nas mãos de Davi Alcolumbre. O nome de Aras é bem visto por políticos do Centrão.

Sobre as denúncias a serem apresentadas pela CPI da Covid, aras disse que “serão tomadas todas as providências”.

“A retórica política cabe aos órgãos éticos disciplinares dos poderes. Do ponto de vista da presidência da República, se houvesse algum tipo de violação, caberia ao Congresso Nacional apreciar o eventual crime de responsabilidade”, afirmou o PGR.