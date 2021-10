Plenário do STF - Divulgação

Plenário do STFDivulgação

Publicado 17/10/2021 13:59

O jornal francês Le Monde publicou um artigo que destaca a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) em defesa da democracia brasileira contra os seguidos ataques de quem deveria zelar por ela, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).



O texto é assinado por Bruno Meyerfeld, correspondente do jornal no Rio de Janeiro. Ele cita que o STF adquiriu peso e passou a ser "bastião da democracia brasileira" contra as "pulsões golpistas do presidente Jair Bolsonaro".

"Sabíamos que os brasileiros adoravam novelas e jogos de futebol, mas há algum tempo, um novo e curioso divertimento faz furor na telinha nacional: as retransmissões ao vivo dos julgamentos do austero Supremo Tribunal Federal", destaca trecho do texto do Le Monde.



O artigo destaca os ataques de Bolsonaro ao STF e a democracia, as fake news e lista decretos suspensos, censurados ou anulados pela corte, apontada como "bode expiatório" do presidente e seus apoiadores.

A visão de que o Supremo foi tomado por "comunistas" é contestada e há uma comparação entre o STF e a Suprema Corte dos Estados Unidos, claramente dividida entre conservadores e progressistas. No Brasil, segundo o artigo, apesar de 7 dos 11 ministros terem sido nomeados por presidentes do PT, não há uma clara posição ideológica de esquerda dentro desse grupo majoritário.



O texto do Le Monde traz ainda análises sobre como o discurso bolsonarista foi mudando ao longo dos últimos meses e de que forma isso levou o STF ao centro dos ataques, tirando o Congresso da mira e contribuindo para evitar o impeachment.