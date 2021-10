Segundo funcionária, prática tem objetivo de evitar furto de alimentos - Reprodução/Facebook

Publicado 19/10/2021 14:09 | Atualizado 19/10/2021 14:11

São Paulo - Uma filial da rede de supermercados Extra, no bairro Jardim Ângela, Zona Sul de São Paulo, estaria vendendo marmitas sem carne. Segundo clientes, o produto só é disponibilizado após o pagamento das compras.



A denúncia foi feito pelas redes sociais pela ativista Fabiana Ivo. Segundo ela, quando foi comprar carne para mãe na rede próxima a uma região de periferia, foi surpreendida ao receber uma bandeja vazia.

Uma funcionária informou que só poderia entregar o produto após o pagamento no caixa e ressaltou que a medida foi tomada para evitar assaltos.

"Que sensação horrível", escreveu Fabiana, em uma publicação no Facebook. "Isso é uma afronta a toda a população das quebradas, duvido que o mesmo acontece no Extra do Morumbi", concluiu.

Procurada, a empresa informou que houve falha pontal de procedimento e que já teria tomado providências sobre o caso. Além disso, o Extra ressaltou que a prática não faz parte de sua política de atendimento.

Ao ser notificado sobre o caso, o Procon São Paulo afirmou, nesta terça-feira (19), que vai multar a rede por descriminação e método vexatório de cobrança. Segundo Fernando Capez, diretor do Procon-SP, se for comprovado que a prática era adotada por várias unidades, a multa será feita com base no faturamento global, chegando a R$ 10,9 milhões.