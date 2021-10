CPI da Covid ouve Elton Chaves nesta terça-feira, 19 - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Publicado 19/10/2021 12:19 | Atualizado 19/10/2021 12:20

Brasília - A CPI da covid ouve nesta terça-feira, 19, Elton da Silva Chaves, representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) junto à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec). Os senadores pretendem esclarecer se houve algum tipo de pressão ou interferência do governo na decisão tomada pela Conitec de adiar a análise de um parecer da Conitec que desaconselhasse o uso da hidroxicloroquina e outros medicamentos do "kit covid" para o tratamento do coronavírus.



O requerimento para ouvi-lo partiu do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da comissão.



Antes, a leitura do relatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL) estava prevista para esta terça-feira. O adiamento ocorreu após Calheiros fornecer à imprensa suas conclusões no relatório final - segundo o relator, Bolsonaro seria indiciado por 11 crimes.

Após decisão do presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSB-AM), leitura será feita nesta quarta-feira, 20. Já a votação do relatório está marcada para a terça-feira da semana seguinte, dia 26.

