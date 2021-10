O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB) - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 19/10/2021 10:00

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB) foi afastado de seu cargo nesta terça-feira, 19, por determinação judicial. Ele e sua esposa, Márcia Pinheiro, também foram alvos de busca e apreensão. O chefe de gabinete da prefeitura, Antônio Monreal Neto, foi preso temporariamente.



A ação é decorrente das investigações sobre improbidade administrativa e ilegalidades na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá e foi autorizada pelo Tribunal de Justiça do estado (TJMT). A operação Capistrum foi deflagrada nesta terça-feira, 19, pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária Civil.



Também são alvos da operação a secretária-adjunta de Governo e Assuntos Estratégicos, Ivone de Souza e o ex-coordenador de Gestão de Pessoas da prefeitura, Ricardo Aparecido Ribeiro. Todos foram afastados de suas funções.



Em nota, o prefeito disse estar à disposição das autoridades e que vai colaborar para o pronto esclarecimento dos fatos.



Leia a íntegra:



O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, informa que recebeu notificação judicial na manhã de hoje (19) sobre investigação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.



Recebeu com surpresa decisão que gerou afastamento de suas funções em razão de apuração por contratação irregular de servidores da Saúde em Cuiabá.



Amparado pela transparência, o gestor púbico posteriormente irá se manifestar à população e imprensa.

Reitera que está à disposição das autoridades competentes e vai colaborar para o pronto esclarecimento dos fatos.