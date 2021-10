no total o país já registrou 604.228 óbitos por covid-19 - Daniel Castelo Branco

no total o país já registrou 604.228 óbitos por covid-19Daniel Castelo Branco

Publicado 20/10/2021 18:47

Com 373 mortes nas últimas 24h, o Brasil chegou nesta quarta-feira (20) aos 604.228 óbitos por covid-19. A média móvel, que índices mais baixos no fim de semana, voltou a casa dos 379.



No mesmo período, foram 15.610 casos, totalizando 21.680.489 desde o início da pandemia, em março de 2020. A média móvel de infecções fechou o dia em 11.791.

São Paulo lidera as estatísticas em número de casos (4.393.050) e óbitos (151.297).



Desde junho de 2020, após uma confusão com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (Conass) informa os dados referentes à pandemia.



De acordo com a Universidade Johns Hopkins, 241.918.276 pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus, e 4.919.134 foram a óbito. O Brasil é o segundo do ranking com mais vítimas para a doença, atrás apenas dos Estados Unidos. Em 3º lugar está a Índia, com pouco mais de 452 mil mortes.