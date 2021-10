Homem foi agredido em frente ao filho bebê - Reprodução

Publicado 21/10/2021 13:22

São Paulo - Um homem negro de 21 anos foi imobilizado por dois seguranças no metrô de São Paulo na noite da última quarta-feira (20). O momento da abordagem foi gravado por uma passageira que também estava no local. A vítima carregava uma criança em um carrinho de bebê.



Segundo informações, a ação aconteceu na Linha 3 - Vermelha, estação Anhangabaú. No vídeo, a testemunha pede para que os seguranças tomem cuidado para não matar o homem:

#repost @cuecademesa

__

ALERTA DE GATILHO: CONTÉM CENA DE R4C1SM0 E V1OLÊNCI4



O mata-leão é constante!



Via @jornalistaslivres :



Seguranças do metrô de São Paulo aplicam mata-leão em homem negro diante do filho bebê.



@metrospoficial o que vocês querem? pic.twitter.com/u3s1r5YgXk — Vi Meirim (@virginiameirim) October 21, 2021

Flávia Alves, responsável por registrar a ação, explicou a situação no seu perfil do Instagram. "Quando eu cheguei eles estavam discutindo por causa de uma abordagem agressiva que aquele pai presenciou! O policial que deu o mata-leão resolveu agredir ele verbalmente por causa da máscara que ele estava usando", escreveu.

Ela relata que durante a discussão a vítima reclamou que o carrinho de seu filho tinha sido empurrado, fazendo com que o bebê caísse de cara no chão.

Em resposta, o Metrô de São Paulo alegou que os agentes são treinados para agir dessa forma e que o passageiro causou tumulto ao tentar impedir uma fiscalização contra comércio irregular.

"Após agredir os funcionários com mordidas e cusparadas, fato confirmado pelo mesmo DP, precisou ser imobilizado para a segurança de todos e encaminhado para à Delegacia do Metropolitano, onde foi registrado boletim de ocorrência", escreveu a Companhia do Metropolitano de São Paulo.