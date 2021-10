Nigeriana é presa pela PF com 9 kg de cocaína dentro de velas religiosas

Brasil

Em evento, Bolsonaro volta a dizer que só Deus o tira do cargo

Durante cerimônia de inauguração do Ramal do Agreste, obra que integra a transposição do Rio São Francisco, em Sertânia (PE), o chefe do Executivo fez acenos ao público conservador e elogios a ministros, como Marcelo Queiroga, da Saúde, presente na solenidade

Publicado 21/10/2021 15:54 | Atualizado há 51 minutos