Indígenas são mortos em disputa de terras em reserva no RSAFP/Foto ilustrativa

Publicado 21/10/2021 15:48 | Atualizado 21/10/2021 15:51

Porto Alegre - Ao menos cinco indígenas foram mortos na reserva caingangue Serrinha, em Ronda Alta, no Norte do Rio Grande do Sul, na última semana. Segundo relato de uma local — compartilhado pelo vereador eleito pelo Rio de Janeiro, Chico Alencar, em seu perfil no Twitter — os homicídios vem ocorrendo devido a uma disputa relacionada ao arrendamento de áreas para a produção de soja.

"Tô na aldeia de Serrinha e está acontecendo uma coisa horrível aqui. O cacique Marciano Marcio Claudino já matou mais de quatro pessoas. Hoje de manhã cedo ele passou com o carro dele e mais de 20 índios em outros carros para ir matar os indígenas que não queriam sair, que queriam lutar pela suas terras", relata a mulher que se identifica apenas como Vanir.

Em outro momento do vídeo, a mulher relata que já pediu ajuda aos órgãos federais como a Polícia Federal, o Ministério Público e a Funai, mas que não obteve ajuda. Assista:

URGENTE: DENÚNCIA! AGRONEGÓCIO MATA! Disputa pelo controle da terra está motivando assassinatos e expulsão de indígenas na reserva caingangue Serrinha, no Rio Grande do Sul. Até o momento, 5 indígenas foram executados. Veja o vídeo e compartilhe. pic.twitter.com/hDbankHrLE — Chico Alencar (@chico_psol) October 21, 2021

Na noite da última quarta-feira (20), o Ministério da Justiça autorizou o envio da Força Nacional de Segurança Pública para a região. Já a Polícia Federal informou que está investigando as mortes.