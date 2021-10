Obra desabou na zona leste de São Paulo - REPRODUÇÃO/ GOOGLE STREET VIEW

Publicado 21/10/2021 19:49

Na tarde desta quinta-feira (21), uma construção desabou na Vila Formosa, Zona Zeste de São Paulo , e deixou um homem ferido. A vítima, não identificada, teve uma fratura no fêmur com o acidente.



O desabamento teria ocorrido no canteiro localizado na Rua Bimbarra, por volta das 15h20, e o Corpo de Bombeiros foi acionado.

De acordo com a corporação, a vítima do soterramento foi resgatada com ferimentos graves e retirada dos escombros com a terra chegando na altura da cintura.



Para realizar o resgate e socorro do homem, cinco equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no local, além de um helicóptero águia 17. A vítima foi levada ao Hospital das Clínicas.