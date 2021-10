Brasil registra 451 mortes e 16.852 casos de Covid em 24h - Reprodução

Publicado 21/10/2021 18:39 | Atualizado 21/10/2021 18:42

Rio - O Brasil atingiu hoje os 604.679 óbitos e 21.697.341 casos de covid-19. Nas últimas 24h, o país teve um acréscimo de 16.852 novas infecções, e 451 mortes.



A média móvel de mortes, que contabiliza os números registrados nos últimos sete dias, fechou o dia em 369. A de casos está em 12.158.



Desde junho de 2020, após uma confusão com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (Conass) informa os dados referentes à pandemia.



Nesta quinta-feira, no entanto, por "problemas técnicos nos acessos às bases de dados dos sistemas de informação", a Secretaria Estadual do Ceará não atualizou suas estatísticas, e manteve o reporte do dia anterior.



De acordo com a Universidade Johns Hopkins, 242.385.453 pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus, e 4.927.662 foram a óbito. O Brasil é o segundo do ranking com mais vítimas para a doença, atrás apenas dos Estados Unidos. Em 3º lugar está a Índia, com pouco mais de 452 mil mortes.