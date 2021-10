Momento do acidente - Reprodução/Youtube

Publicado 21/10/2021 17:48

Um acidente entre um carro e duas carretas na manhã da última quarta-feira, 2, na rodovia estadual MG-758, na região de Belo Oriente, causou a morte de uma menina de um ano e oito meses. Os dois irmãos da vítima e os pais tiveram ferimentos leves.



De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do carro tentou ultrapassar uma carreta em uma curva onde a manobra é proibida, quando se deparou com outra carreta vindo na direção contrária, atingindo a lateral do veículo.

O momento do acidente foi registrado por uma câmera fixada na carreta que, por muito pouco, não colidiu de frente com o carro.



O motorista, de 25, a esposa grávida, de 28, o filho mais velho de oito anos e as duas filhas do casal, uma de três e outra de um ano e oito meses estavam no carro no momento do acidente. A mais nova não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito antes de chegar ao hospital.

O pai da vítima foi preso, acusado de homicídio culposo - quando não há intenção de matar. Ele confessou estar dirigindo sem habilitação. Os motoristas dos caminhões não tiveram ferimentos.