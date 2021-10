Blogueiro Allan dos Santos - Reprodução/Jovem Pan

Blogueiro Allan dos SantosReprodução/Jovem Pan

Publicado 22/10/2021 20:40 | Atualizado 22/10/2021 20:47

Brasília - Com sua prisão preventiva decretada, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos disse que vai se entregar à polícia se a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) atender ao encaminhamento do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Ele deve ser incluído na difusão vermelha da Interpol, dedicada a localizar foragidos no exterior.

"O pedido de Alexandre de Moraes precisa ser acatado pela Interpol. Uma vez acatado, eu mesmo faço questão de me apresentar onde for", disse o blogueiro no boletim desta quinta-feira (21) do site Terça Livre, criado pelo próprio.

A Interpol entrou no caso porque Santos está morando nos Estados Unidos. Isso fez com que o ministro Moraes, relator do inquérito sobre as milícias digitais, também acionasse o Ministério da Justiça e a embaixada do Brasil no país estrangeiro para que o blogueiro seja extraditado.

O magistrado agiu a pedido da Polícia Federal (PF) no âmbito do inquérito sobre as milícias digitais. Os investigadores apuram a atuação de grupos que promovem ataques contra as instituições.