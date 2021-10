Bombeiro retira botijão de gás durante incêndio - Montagem iG / Reprodução / teletrece

Publicado 22/10/2021 22:18

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que um bombeiro arriscou a vida para conseguir retirar um botijão de gás de um prédio, durante incêndio na Cidade do México.



As imagens viralizaram na internet. Na gravação, é possível ver o profissional carregando o botijão nas costas, enquanto estava em chamas, para evitar que o objeto explodisse dentro da construção.

Depois, o restante dos bombeiros utiliza extintores para tentar apagar as chamas ou pelo menos controlar as chamas até que o botijão ficasse sem gás.



Segundo testemunhas, o acidente ocorreu em um restaurante localizado na Avenida Coyoacán e Eje 6 Sur, no bairro Del Valle. Na ocasião, o botijão teria começado a vazar gás, causando o incêndio, informou o portal Infobae.

Segundo as autoridades, a emergência podia ser contida.