Aristo Deliyannidis foi morto por causa de uma suposta dívida de R$ 12 milReprodução Internet

Publicado 24/10/2021 10:19 | Atualizado 24/10/2021 10:39

Goianésia - O suíço Aristo Deliyannidis, de 59 anos, foi sequestrado e morto com três tiros à queima-roupa na cabeça por causa de uma suposta dívida de R$ 12 mil, na última sexta-feira, em Goianésia, em Goiás. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe estava fazendo o cadastro de uma propriedade rural próximo ao local do crime, quando ouviu os disparos e conseguiu prender o suspeito em flagrante. Aos agentes, ele confessou o crime e alegou que a vítima lhe devia um carro.

Segundo a corporação, o suíço, que morava na cidade, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

Na delegacia, o suspeito, que não teve sua identidade revelada, contou que tinha saído da cidade de Anápolis de ônibus e que, ao chegar na rodoviária de Goianésia, pegou um moto-táxi e foi até a casa de Deliyannidis. Segundo ele, o suíço foi rendido com uma arma e obrigado a entrar em seu próprio carro, após ter falado para vítima que o levaria a Anápolis para cobrar a dívida.

De acordo com a ocorrência da PM, eles teriam seguido caminho pela zona rural para não chamar atenção, mas em determinado momento da viagem, Deliyannidis teria reagido e chegado a puxar o freio de mão, quando então foi atingido com tiros na cabeça.

O suspeito tentou fugir, mas os militares o viram e foram atrás dele. O homem correu para dentro da mata e chegou atirar em direção aos PMs, que revidaram, segundo a própria corporação. Ninguém se feriu. Na sequência, ele jogou sua arma no chão, se rendeu e confessou o crime.