Roberto Jefferson, ex-deputado federal - Reprodução - redes sociais

Publicado 25/10/2021 09:09 | Atualizado 25/10/2021 10:51

Roberto Jefferson, presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), escreveu uma nova carta na penitenciária de Bangu 8. Datada de 22 de outubro, o ex-deputado federal novamente atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. As informações são do jornalista Guilherme Amado.



"Perdi mais uma no Esseteefe (sic). Rapaz, está feia a coisa para mim! Farei uma campanha nacional na internet para arrecadar 3 milhões de reais. Contratarei o escritório de dona Vivi, esposa do Xandão, pois é a única maneira de virar o jogo naquela caverna. Ela é especialista em tribunais superiores, conhece as manhas daquela patota. Vou iniciar a campanha de arrecadação com um saco de filó nas ruas, igual fazia a turma do Lula antigamente. Um dinheiro por favor. Me ajuda!", afirmou Jefferson em recado aos apoiadores.

O ex-parlamentar ainda pediu para que seus aliados "orem pelo Xandão o Salmo 109: 6-19. Amém". O trecho remete a um vídeo que Jefferson gravou e cita uma "maldição sobre os ímpios e perversos". "Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos e viúva sua mulher", ressalta o trecho citado, insinuando a morte do ministro.

Roberto Jefferson foi preso em 13 de agosto a pedido da Polícia Federal. O político é suspeito de ser membro de uma organização criminosa que atua para atacar a democracia.