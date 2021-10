"Nossas políticas não permitem alegações de que as vacinas de covid-19 matam ou podem causar danos graves às pessoas", disse o porta-voz do Facebook - Reprodução

Publicado 25/10/2021 08:41 | Atualizado 25/10/2021 11:27

O Facebook tirou do ar na noite deste domingo a gravação da última live semanal do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), transmitida na quinta-feira, 21. No vídeo, Bolsonaro lê uma suposta notícia que alerta para pessoas vacinadas que estão desenvolvendo síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids). A informação, no entanto, é falsa e sem embasamento científico.



“Outra coisa grave aqui: só vou dar notícia, não vou comentar: ‘Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados […] estão desenvolvendo a síndrome imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto’. Recomendo que leiam a matéria. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo que teve a coragem de colocar a cara a tapa nessa questão”, disse Bolsonaro ao ler o conteúdo. Veja abaixo:

Facebook retira do ar live de Bolsonaro com informação falsa que associava vacina da Covid e AIDS.



Saiba mais: https://t.co/s0hBblSSUG #ODia pic.twitter.com/ngkDzginSz — Jornal O Dia (@jornalodia) October 25, 2021

A remoção é uma decisão inédita da plataforma, que nunca havia excluído lives do presidente. Antes, o Facebook só havia deletado um vídeo, em março de 2020, no qual Bolsonaro mencionava o uso de cloroquina para o tratamento da covid-19 e defendia o fim do isolamento social.

Em nota, a plataforma se posicionou acerca da remoção. “Nossas políticas não permitem alegações de que as vacinas de covid-19 matam ou podem causar danos graves às pessoas”, disse o porta-voz do Facebook.



Apesar da alegação do presidente, segundo especialistas, não se conhece nenhuma relação entre a vacina e a Aids. O vídeo foi removido do Facebook e do Instagram.