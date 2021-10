Presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM) - Divulgação/Agência Senado/Edilson Rodrigues

Publicado 25/10/2021 11:04

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), disse "assegurar" que o relatório final da Comissão, produzido pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL), será aprovado.



"O relatório do senador Renan Calheiros vai ser aprovado. Isso eu asseguro. Independente se ele colocar mais alguém ou possa rever algumas questões. (...) Em relação ao número de pessoas [com pedido de indiciamento no relatório] são as pessoas que nós investigamos", disse Aziz à Globonews.

De acordo com ele, os senadores farão uma reunião nesta segunda-feira, 25, para discutir os pedidos de alguns parlamentares para incluir novos nomes ao documento. No texto, Calheiros sugeriu o indiciamento de quase 70 pessoas. Alguns dos principais alvos são o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, o atual chefe da pasta, o médico Marcelo Queiroga, os três filhos políticos de Bolsonaro e vários ministros.



Aziz também elogiou o trabalho do relator. "Eu tenho certeza que o senador Renan Calheiros, como foi até agora, foi uma pessoa que ouviu, mesmo a gente tendo divergências, mas são divergências pontuais, nada no contexto do relatório muito bem feito pelo senador. Tenho certeza que na terça-feira, 26, a gente aprova esse relatório".