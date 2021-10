Ivermectina - Divulgação / Prefeitura de Itajaí

Publicado 26/10/2021 17:09

Um estudo publicado pelo New England Journal of Medicine revelou que a administração da ivermectina no tratamento de com covid-19 nos Estados Unidos intoxicou pacientes, levando-os a efeitos colaterais graves, como confusão mental, falta de coordenação dos movimentos do corpo e até convulsões.

A ivermectina faz parte do kit covid - grupo de medicamentos que não têm eficácia comprovada contra a doença, mas que foram amplamente divulgados, prescritos e apoiados até pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Os pesquisadores acompanharam 21 pessoas que entraram em contato com o Centro de Envenenamento de Oregon, em Portland, nos Estados Unidos, relatando os efeitos colaterais. Onze delas usaram o medicamento para prevenir a covid, outras para tratar os sintomas.

Seis foram hospitalizados, quatro internados em UTI e quatro apresentaram problemas gastrointestinais. Três relataram confusão mental, dois, falta de coordenação dos movimentos e fraqueza, outros dois tiveram hipotensão e um, convulsões. Os sintomas não demoraram a aparecer: bastaram duas horas após a ingestão de uma dose grande do remédio.

"Não há boas evidências de que [a ivermectina] possa prevenir ou tratar a covid-19", afirmou Robert Hendrickson, um dos autores da pesquisa, da Universidade de Saúde e Ciência de Oregon. "Mas pode causar toxidade, e causou toxidade quando usado por esse motivo específico", completou.

Em seis pessoas, os sintomas surgiram de forma gradual, ao passo que as doses iam sendo ingeridas. Nos Estados Unidos, as prescrições da substância, aprovada originalmente para tratar infecções parasitárias, aumentaram de 3,6 mil por semana para 88 mil.