Perda do olfato e do paladar: consequências do coronavírus Pixabay

Publicado 27/10/2021 19:44

Cerca de 80% das pessoas que perderam olfato ou paladar após se infectar com a covid-19 recuperaram os sentidos em até seis meses. A conclusão é de um estudo feito pelos pesquisadores da universidade Virginia Commonwealth, em Richmond, na Virginia.



Quase 3 mil pessoas maiores de 18 anos participaram da pesquisa. Nesta etapa, foram consideradas 798 respostas. Os 20% restantes ainda sentem os reflexos da doença.

Para Evan Reiter, professor e vice-presidente do departamento de otorrinolaringologia da universidade, os dados são preocupantes. "Ainda é muita gente, dados os milhões de pessoas que sofrem de Covid-19", disse, de acordo com o G1. Os casos continuarão sendo acompanhados a longo prazo pelos cientistas.



A covid-19 deixou ainda outras sequelas nos pacientes - 43% relataram estar deprimidos, 56% sentiram diminuir o prazer de viver durante a perda dos sentidos. Não sentir o gosto da comida afetou a qualidade de vida para 87% dos participantes; 45% se sentiram inseguros por serem incapazes de detectar fumaça.



A perda de peso não intencional e de apetite também representou um novo obstáculo para grande parcela deles - 37% e 55%.