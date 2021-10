Deputado estadual bolsonarista Fernando Destito Francischini (PSL-PR) - Divulgação

Publicado 28/10/2021 13:20 | Atualizado 28/10/2021 13:24

Curitiba - Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) votaram, nesta quinta-feira (28), pela cassação e inelegibilidade do deputado estadual bolsonarista Fernando Destito Francischini (PSL-PR). Seis ministros se manifestara a favor do pedido proposto pelo Ministério Público Eleitoral (MPE).

Francischini é acusado de propagar fake news sobre fraudes nas urnas eletrônicas e o sistema eletrônico de votação durante uma live feita no dia das eleições de 2018.

Na ocasião, o delegado licenciado afirmou, sem apresentar provas, que as urnas eletrônicas estavam fraudadas para impedir a eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República.