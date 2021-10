Com os números do dia, o país contabiliza 607.068 vítimas - Daniel Castelo Branco

Publicado 28/10/2021 18:37

Segundo levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Brasil registrou 389 mortes e 15.268 novos casos de covid-19 nas últimas 24h.



Com os números do dia, o país contabiliza 607.068 vítimas e 21.781.436 infecções desde março de 2020. A média móvel de casos está em 12.014. A de óbitos fechou o dia em 314, indicando estabilidade.

São Paulo é o estado com maior número de casos (4.403.856) e mortes (151.798). Minas Gerais tem 2.182.619 infecções e 55.252 vítimas; e o Rio de Janeiro 1.319.439 testes positivos e 68.229 vidas perdidas.



Desde junho do ano passado, o Conass apura as estatísticas diariamente com as secretarias estaduais e divulga o panorama atual da pandemia.



De acordo com a Universidade Johns Hopkins, 245.386.525 pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus em todo o mundo, e 4.977.785 foram a óbito. O Brasil é o segundo do ranking com mais vítimas para a doença, atrás apenas dos Estados Unidos.