PM informou que policiamento da região será reforçado Reprodução

Publicado 31/10/2021 12:27

Uma mulher e seu cachorro foram arrastados pela moto de criminosos que a assaltaram em frente a um prédio na Alameda Sarutaiá, Centro de São Paulo. A cena foi registrada por câmeras de segurança de edifícios da região.



As imagens mostram a vítima caminhando com seu cão quando é bloqueada pela moto dos dois assaltantes, que invadiram a calçada. A bolsa da vítima foi roubada após ela reagir e brigar com os ladrões. Na fuga, ela foi arrastada pela moto. Assista abaixo:

Rua Padre João Manoel, São Paulo. A barbárie. pic.twitter.com/ebn9u1OQ7h — João Batista Jr. (@joao_batistajr) October 30, 2021

A Polícia Militar confirmou a veracidade do vídeo. Ela informou que a mulher passa bem e que "o policiamento na região foi reforçado".



O caso será investigado pelo 78º DP, nos Jardins.



"As ações de policiamento ostensivo e preventivo, assim como as ações de polícia judiciária, realizadas no bairro, serão intensificadas a fim de ampliar a segurança da população e reduzir a incidência criminal".