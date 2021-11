Sergio Moro - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Sergio MoroFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 03/11/2021 14:12 | Atualizado 03/11/2021 14:13

Brasília -Sergio Moro desembarcou em Brasília na manhã desta quarta-feira (3) para uma série de reuniões políticas que precedem sua filiação ao Podemos, partido pelo qual deverá ser candidato à Presidência da República. Acompanhado de Renata Abreu, presidente da legenda, e do marqueteiro Fernando Vieira, que deverá estar à frente da futura campanha presidencial, o ex-ministro da Justiça não teve recepção calorosa no aeroporto.



Moro foi reconhecido por pessoas presentes no saguão que prontamente se manifestaram. "Juiz ladrão, juiz vendido. Você é um lixo", gritaram até que ele entrasse em um carro. Os manifestantes usavam faixas e cartazes em uma espécie de corredor formado no saguão do aeroporto. Sergio Moro não respondeu aos gritos.

O ex-juiz da Lava Jato deverá ter reuniões com parlamentares do DEM, PSL e Podemos em busca de alianças para seu projeto que visa a candidatura ao cargo do Palácio do Planalto em 2022 contra o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido).



A filiação de Sergio Moro ao Podemos acontece no dia 10 de novembro às 9h, em Brasília, e terá transmissão online nas redes sociais do partido.