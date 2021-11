Mulher continuou comendo lanche durante assalto - Montagem iG / Reprodução

Mulher continuou comendo lanche durante assalto Montagem iG / Reprodução

Publicado 03/11/2021 17:43

Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher entrega o celular a um ladrão durante um assalto a uma lanchonete no Rio de Janeiro e continua comendo seu lanche normalmente. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais, já que o companheiro dela sai correndo da cena, enquanto ela age com tranquilidade, como se nada estivesse acontecendo.



Conforme as imagens, o casal comia junto até a chegada dos dois assaltantes, que roubaram primeiro as pessoas que estavam na mesa de trás.

Assim que o acompanhante da mulher percebeu que os dois indivíduos estavam assaltando a lanchonete, levantou-se e saiu correndo para fora da vista dos bandidos. A mulher, por outro lado, pegou o celular e entregou tranquilamente a um dos criminosos. A moça chegou até mesmo a oferecer o capacete para a dupla, que fugiu usando uma moto.

O comportamento da mulher chamou a atenção dos internautas, que comentaram o ato nas redes sociais. "Sangue-frio ou fome?", brincou um usuário. "Espero que tenha terminado com esse cara", escreveu outro, em referência ao companheiro que saiu correndo durante o assalto.