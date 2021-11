Polícia identifica autor da primeira ameaça feita a diretores da Anvisa - Foto: Sergio Lima

Polícia identifica autor da primeira ameaça feita a diretores da AnvisaFoto: Sergio Lima

Publicado 05/11/2021 14:07 | Atualizado 05/11/2021 14:12

Curitiba - O homem que enviou a primeira ameaça de morte aos cinco diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi identificado pela Polícia Civil do Paraná. De acordo com a corporação, o autor das ameças, que não teve o nome divulgado, prestou depoimento na última quinta-feira (4) e foi liberado em seguida.

Ainda segundo a Civil, durante depoimento ele relatou estar arrependido de ter ameaçado, por e-mail, a equipe da Anvisa e também os secretários de Educação e de Saúde do Estado do Paraná. A corporação não deu mais detalhes da investigação, que segue em andamento.

Nesta sexta-feira (5), a Polícia Federal também anunciou que instaurou um inquérito para investigar as ameaças.

O homem fez as ameaças após ser noticiado a possibilidade de aprovação de vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Na ocasião, a Pfizer informou que irá pedir à Anvisa uma autorização para o uso de seu imunizante em crianças dessa faixa etária. A oficialização do pedido será enviada no próximo mês, mas sem data definida. Os cinco diretores da entidade que foram ameaçados são da área responsável pela aprovação.