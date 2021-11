Vídeo que mostraria queda de avião que transportava Marília Mendonça é falso - reprodução

Vídeo que mostraria queda de avião que transportava Marília Mendonça é falsoreprodução

Publicado 06/11/2021 17:54

Belo Horizonte - É falso o vídeo, que circula nas redes sociais, que mostraria o momento da queda do avião que transportava a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas. As imagens, que vem sendo compartilhadas no WhatsApp e Tik Tok, na verdade são de um acidente ocorrido em 20 de abril de 2012, em Jundiaí, no interior de São Paulo.

O mesmo vídeo também já foi usado fora de contexto em outra ocasião: foi compartilhado como se fosse de um acidente ocorrido em Piracicaba, em setembro de 2021.

A cantora Marília Mendonça morreu aos 26 anos, nesta sexta-feira (5). Além dela, morreram Henrique Ribeiro, produtor; Abicieli Silveira Dias Filho, tio e assessor; Geraldo Martins de Medeiros Junior, piloto do avião; e Tarcísio Pessoa Viana, copiloto. O grupo viajava de Goiânia a Caratinga, em Minas Gerais, onde Marília faria uma apresentação.