Os indivíduos dirigiam um Honda Fit e exigiam o carro da vítima, um Tiguan preto - Reprodução

Publicado 08/11/2021 09:35 | Atualizado 08/11/2021 09:39

Um homem morreu baleado após uma tentativa de assalto na zona sul de São Paulo, nesTe domingo, 7. José Tadeu Fernandes, de 57 anos, foi abordado por três criminosos armados na porta de sua casa. Os indivíduos dirigiam um Honda Fit e exigiam o carro da vítima, um Tiguan preto.



Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima foi baleada no rosto, no bairro do Ipiranga. Assim que foi abordado, José Tadeu reagiu, tentando tirar a arma das mãos do suspeito, e acabou sendo atingido por um disparo. A vítima chegou a ser socorrida por populares, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

Os criminosos fugiram sentido Avenida Tancredo Neves sem levar nada e entraram em um supermercado para abandonar o carro que usavam. A polícia foi acionada, mas não conseguiu deter os indivíduos.



Dois criminosos foram presos, um maior e outro menor de idade. O terceiro ainda está foragido.



Os suspeitos já tinham passagem pela polícia e o carro usado por eles era roubado e clonado. Com a dupla, foram encontrados uma arma com a numeração raspada e 6 munições.

O caso foi apresentado no 26°DP.