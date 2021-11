Equipes enfrentam dificuldades na remoção de motores do avião que caiu com Marília Mendonça

Aeronave será levada para o Rio de Janeiro, onde passará por mais perícia - AFP

Publicado 08/11/2021 14:07

Equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e de uma empresa de guincho particular estão enfrentando dificuldades para remover os dois motores da aeronave que caiu na zona rural de Caratinga, com Marília Mendonça e mais quatro pessoas.

Um dos motores, que teria se soltado após a colisão com os fios da torre de transmissão de energia da Cemig, foi encontrado em uma área de mata fechada. As informações são da Inter TV.A princípio, a equipe da 5ª Bases Regionais de Aviação do Estado (BRAVE), da Polícia Militar, daria apoio de helicóptero para içar o motor e deixá-lo em local mais fácil para a remoção, mas por conta da densidade da mata, o trabalho não poderá ser realizado por via aérea.As equipes trabalham em terra na retirada desde a manhã desta segunda-feira, 8, informou Amadeu Alexandre, dono da empresa de guincho contratada pela PEC Táxi Aéreo, proprietária do aviãoO segundo motor está submerso, informou Amadeu. "Quando o avião caiu na cachoeira, um dos motores rolou pela cachoeira abaixo. Mas choveu no local e o nível da cachoeira encheu, dificultando os trabalhos", explica.O plano inicial era que a aeronave fosse transportada até o aeroporto de Caratinga, onde a cantora deveria ter pousado, no município de Ubaporanga (MG). Por uma questão de logística, no entanto, foi decidido que o avião será levado até um pátio da empresa para que, de lá, ele siga para o Rio de Janeiro A previsão é que a operação de transferência ao Rio seja concluída até a madrugada de terça, dia 9. Porém, com as dificuldades enfrentadas pelas equipes na remoção dos motores, o transporte das peças pode sofrer alterações.Na noite de sábado, 6, a aeronave já havia sido retirada da correnteza da cachoeira, onde havia caído, e deixada ao lado. Durante a operação, as equipes contaram com o apoio de um guindaste para içar o avião até um terreno mais alto. As asas do avião bimotor também foram cortadas para facilitar o deslocamento