Boi fica preso antes de escorregar em toboáguaReprodução

Publicado 08/11/2021 19:48 | Atualizado 08/11/2021 19:51

Um boi escorregou no toboágua de um clube de Nova Granada, no interior de SP, subiu os degraus de uma escada de concreto antes de cair em uma piscina na manhã de sábado, 6. O presidente do clube afirmou que viu o animal subir as escadas, mas não esperava que entrasse no toboágua.



“Peguei o celular e pensei em filmar a vaca na brincadeira, só para dizer que ela queria tomar banho, mas não consegui gravar. Quando vi, ela estava em cima do toboágua”, conta João.



“Ela olhava para mim, eu olhava para ela. Aí ela desceu o toboágua, vinha escorregando, achei que o tobogã não ia aguentar. Dizem que até uns 200 quilos aguenta.”

“Pensei que ele estava zoando, brincando, e até pensei em cuidar em outra coisa, mas antes fui ver o que estava acontecendo. Quando cheguei, ele já estava lutando com ela, mas ela desceu, tirou um mergulho e foi embora. O João já estava até cansado”, diz o piscineiro Alaides Alves Pereira da Silva.



As imagines mostram o animal “entalado” no toboágua após descer escorregando até metade do brinquedo. Pouco depois, um homem o amarrou com uma corda e o empurrou até a água, de onde foi puxado para a superfície com a ajuda de outras pessoas.



Segundo João, esta não foi a primeira vez que um animal deste porte invadiu o local. Contudo, este tipo de situação nunca tinha acontecido.



“O animal estava com um pouco de calor, quis nadar e usar o toboágua, só isso. O animal não morreu, só está mais limpo”, brincou.

