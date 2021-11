Peças do avião serão destinadas ao centro da empresa PEC Táxi Aéreo e de lá, irão de caminhão para o Aeroporto do Galeão, no Rio, para continuação da perícia - AFP

Publicado 08/11/2021 18:07 | Atualizado 08/11/2021 18:08

As peças da aeronave que caiu com a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas serão retiradas do local da queda, na zona rural de Caratinga (MG), e levadas para o Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira, 9. De acordo com informações da empresa responsável pela remoção, as peças serão destinadas ao centro da empresa PEC Táxi Aéreo e de lá, irão de caminhão para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro , onde terá outra etapa da perícia.

A previsão é de que o caminhão saia da cidade de Caratinga por volta de 1h30 da manhã seguindo a BR-116 e depois a Rio - Magé para então chegar ao aeroporto.

De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), os investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), órgão regional do Cenipa no Rio de Janeiro, vão continuar os trabalhos de Ação Inicial do acidente, para continuação das investigações.

O processo de investigação do Cenipa será dividido em três etapas:

- A primeira etapa será a de coleta de dados, onde todas as informações do acidente serão reunidas.

- A segunda será a de análise de dados, onde serão investigados os sistemas da aeronave e se fatores humanos e operacionais (como a rota da viagem e as condições climáticas) tiveram influência no acidente. Nesse etapa, pilotos, mecânicos, médicos legistas e psicólogos podem ser entrevistados pelo órgão para auxiliar no embasamento de informações.

- Por fim, após a conclusão do relatório final, terá a última etapa da investigação, que será a de apresentação dos resultados.

O Cenipa informou que as investigações do acidente podem levar podem levar de seis meses a um ano e que elas tem como objetivo prevenir outros acidentes semelhantes. A entidade também vai investigar os fatores determinantes para o acidente e destaca que a conclusão “terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os fatores contribuintes”.

O órgão confirmou, no sábado, 6, que a aeronave não tinha caixa-preta, mas foi encontrado um spot geolocalizador, que será confrontado com o plano de voo e poderá ajudar a entender as causas do acidente.