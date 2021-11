Acusada ficou em liberdade provisória, mas proibida de manter contato pessoal com as vítimas - Reprodução/Internet

Publicado 08/11/2021 15:47

Uma jovem de 21 anos foi presa após atear fogo no carro do ex-namorado, que estava estacionado em frente a casa dele, como forma de "vingança", em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A vítima teria sido acordada durante a madrugada por um motorista de aplicativo, que viu a mulher incendiando o veículo neste sábado, 6.

Segundo o boletim de ocorrência, no momento em que ele saiu da residência para verificar a situação, a atual companheira dele reconheceu a suspeita e começou uma discussão. Posteriormente, elas foram separadas pelo homem. O carro foi completamente destruído pelas chamas e, de acordo com o rapaz, a acusada o ameaçava de morte há algum tempo, dizendo que "se ele não ficasse com ela, não ficaria com mais ninguém".

A suspeita foi presa e, na delegacia, disse que teve um relacionamento de quatro anos com a vítima e, entre idas e vindas, ficou sabendo que ele estava namorando outra mulher há dois anos. Para se vingar, decidiu atear fogo no veículo.

Após audiência de custódia nesta segunda-feira, 8, a acusada ficou em liberdade provisória, mas proibida de manter contato pessoal com as vítimas, precisando ficar a pelo menos 300 metros de distância, segundo o portal TopMídia News.