Publicado 08/11/2021 14:13 | Atualizado 08/11/2021 20:12

Brasília - Cerca de 31 funcionários do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão ligado ao Ministério de Educação (MEC) e responsável pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), pediram demissão nesta segunda-feira (8), a menos de duas semanas para a realização das provas, que serão aplicadas nos dias 21 e 28 deste mês.



O pedido de demissão em massa se deu após a justificativa de "fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do Inep". Desta forma, a entrega dos cargos de forma coletiva seria como uma medida para pressionar a saída do atual presidente do órgão, Danilo Dupas.

A demissão do grupo acontece dias após o pedido de exoneração do coordenador-geral de exames para certificação, Eduardo Carvalho, e do coordenador-geral de logística da aplicação, Hélio Junio Rocha Morais.

Nesta segunda-feira, os pedidos de exoneração foram de Alani Coelho de Souza Miguel, coordenadora-substituta, Marcela Guimarães Côrtes, coordenadora-geral, Natalia Fernandes Camargo, coordenadora-geral substituta, Nathalia Bueno Póvoa, coordenadora-geral-substituta, Vanderlei dos Reis Silva, coordenador,

Gizane Pereira da Silva, coordenadora-substituta, Douglas Estevão Morais de Souza, coordenador-substituto, Patricia da Silva Onório Pereira, coordenadora, Denys Cristiano de Oliveira Machado, coordenador, Leonardo Ferreira da Silva, coordenador-substituto, Francisco Edilson de Carvalho Silva, coordenador-geral, Andréia Santos Gonçalves, coordenadora-geral, Helciclever Barros da Silva Sales, coordenador, Helio Pereira Feitosa, coordenador, Edivan Moreira Aredes, coordenador-substituto, Rita Laís Carvalho Sena Santos, coordenadora, e Danusa Fernandes Rufino Gomes, coordenadora-substituta.

Além dos servidores públicos federais, Hélida Maria Alves Campos Feitosa, Samuel Silva Souza, Camilla Leite Carnevale Freire, Silvana Maria Lacerda Gonçalves, Victor Rezende Teles, Saulo Teixeira dos Santos, Claudia Maria Ribeiro Gonçalves Barbosa Marques e Rosária Duarte Melo.

O atual presidente do órgão é o quarto presidente a assumir desde o início do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) e Dupas tem sido um dos mais criticados. Na gestão de Bolsonaro, todos que passaram pelo Inep não tinham experiência na área para ocupar o cargo.

Na quinta-feira passada, (4), funcionários do Inep alertaram em assembleia sobre o risco de problemas na prova do Enem 2021 em razão da suposta "falta de comando técnico" da presidência do Inep. Em um ato realizado em frente ao prédio do instituto, em Brasília, um grupo de servidores disse que a atual gestão promove um "clima de insegurança e medo".